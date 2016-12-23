«Больного» Шилиманова арестовали на два месяца по делу о «кинутых» пайщиках (ФОТО, добавлено ВИДЕО)

Публикации за 23.12.16

<a href="https://www.youtube.com/embed/BfApiTMJ02U?rel=0">Video</a>

Сегодня в Екатеринбурге в суде Верх-Исетского района состоялось заседание, на котором была избрана мера пресечения бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, партнеру известного барда, директора Театра эстрады Александра Новикова. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Как передает корреспондент NDNews.ru из зала суда, на заседании был аншлаг – услышать о том, какую меру пресечения выберут для Шилиманова, пришли не только журналисты, но и обманутые пайщики.

Михаил Шилиманов на заседании не появился – связь с ним держали в режиме видеотрансляции из изолятора временного содержания. Защита бывшего чиновника предоставила суду справку от терапевта, согласно которой Шилиманов сейчас проходит лечение в ОКБ №1. Судя по документам, лечится экс-замминистра в отделении, которое возглавляет Наталия Хрусталева, врач-терапевт высшей категории, соседка свердловского губернатора Евгения Куйвашева и барда Александра Новикова. Все они проживают в одной элитной многоэтажке на улице Николая Никонова.

Также адвокаты Шилиманова передали следствию загранпаспорт своего подопечного – напомним, у бывшего замминистра есть не только российское, но и израильское гражданство (хотя однозначной практики невыдачи Израилем российским правоохранительным органам нет, есть прецеденты, когда обвиняемых экстрадировали из этой страны в Россию, – прим. NDNews.ru).

Защита Шилиманова попросила у суда выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста или освобождения под залог в размере трех миллионов рублей.

Несмотря на все это, судья заключил Шилиманова под стражу сроком на 2 месяца по 18 февраля 2017 года.

Шилиманов был задержан 19 декабря сотрудниками полиции в связи с уголовным делом об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс», который должен был быть построен на берегу Шарташа. Работы на участке начались еще в 2008 году, однако остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Строительством занималась группа компаний «Домбери», директором которой на тот момент был бард Александр Новиков, а его партнером Михаил Шилиманов. Застройщиком объекта сначала было ООО «Элит-Строй», а затем – ООО «Дигитал-Ай». Финансирование шло из средств созданного ООО «Группа Компаний «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Членами ПЖСК стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.12.16

Сотруднику ФСБ, зарезавшему жену и ребенка, тайно продлили арест в Нижнем Тагиле. / Виновница смертельного пьяного ДТП в Карпинске приговорена к 2,5 годам колонии. / Декабрь 2016 года в Свердловской области стал самым холодным за последние 14 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»