Вслед за Новиковым на свободу отпустили Михаила Шилиманова

Публикации за 29.12.16

Суд отменил арест компаньона Александра Новикова Михаила Шилиманова. Сегодня в облсуде проходило заседание апелляционной инстанции и судьбу экс-замминистра экономики решала судья Татьяна Айнсоф,несколько часов назад отменившая барду Александру Новикову меру пресечения в виде домашнего ареста. Также и в случае с Михаилом Шилимановым, которого суд заключил под стражу – в апелляционной инстанции сочли,что столь серьезную меру пресечения можно отменить. Напомним, что Шилиманова и его партнера – известного барда, художественного руководителя Театра эстрады Александра Новикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Михаил Шилиманов на заседании не появился – связь с ним держали в режиме видеотрансляции из ИК-13. Защита Шилиманова изначально просила у суда выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста или освобождения под залог в размере трех миллионов рублей. Несмотря на все это, судья Виталий Андросов заключил Шилиманова под стражу сроком на 2 месяца по 18 февраля 2017 года. Сегодня это решение было отменено.

Шилиманов был задержан 19 декабря сотрудниками полиции в связи с уголовным делом об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс», который должен был быть построен на берегу Шарташа. Работы на участке начались еще в 2008 году, однако остановились в 2011-м на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий. Строительством занималась группа компаний «Домбери», директором которой на тот момент был бард Александр Новиков, а его партнером Михаил Шилиманов. Застройщиком объекта сначала было ООО «Элит-Строй», а затем – ООО «Дигитал-Ай». Финансирование шло из средств созданного ООО «Группа Компаний «Домбери» потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Членами ПЖСК стали 65 пайщиков с общей суммой взносов.

Напомним, что всего несколько часов назад судья Татьяна Айнсоф отменила постановление о домашнем аресте, которое было вынесено в отношении компаньона Михаила Шилиманова Александра Новикова. Как и в случае с Шилимановым, были отменены постановления нижестоящих судов, де юре оба подследственных сейчас не связаны какой-либо мерой пресечения.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 29.12.16

Видеоитоги года – пятерка самых популярных роликов NDNews.ru. ВИДЕО. / На Калиновском химзаводе произошел взрыв при сжигании отходов. / «У нас в стране как: сегодня министр, а завтра – в СИЗО», – Новиков комментирует освобождение из-под домашнего ареста (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»