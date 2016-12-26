Новиков и Шилиманов обжаловали свои аресты

Публикации за 26.12.16

Художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады, известный шансонье Александр Новиков, а также его деловой партнер – бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, подали апелляции на свои аресты.

Как передает корреспондент NDNews.ru, вопрос по мере пресечения для них на прошлой неделе рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Шилиманова судья Виталий Андросов отправил в СИЗО до 18 февраля, Новикова – под домашний арест до 22 февраля 2017 года. Как было отмечено представителем гособвинения, обоим предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). По версии следствия, Новиков и Шилиманов при пособничестве помощницы Ларисы Ассоновой (проходит свидетелем по делу, дала признательные показания – прим. ред.) выводили деньги, собранные с пайщиков ЖСК «Бухты Квинс». Шилиманов участвовал в хищении 41 млн рублей, Новиков – 35,6 млн рублей. На эти деньги должен был строиться одноименный коттеджный поселок на восточном побережье озера Шарташ.

Всего 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство, но так и не дождались жилья – стройка была заморожена. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем. Более того, шансонье заявил ранее в суде, что он сам потерпевший по этому делу, и обвинил пайщиков в клевете.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня нашему агентству сообщили, что адвокаты Новикова и Шилиманова подали апелляции на решение по мере пресечения. Оба протеста завтра будут направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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