Суд отправил шансонье Александра Новикова под домашний арест (ВИДЕО, ФОТО)

Публикации за 23.12.16

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Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения барду, худруку Театра эстрады Александру Новикову, который обвиняется в мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области направило в суд ходатайство о заключении Новикова под домашний арест. Музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. 22 декабря шансонье принял участие в очных ставках по уголовному делу, одним из фигурантов которого является бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. О задержании последнего стало известно 19 декабря, сегодня Верх-Исетский райсуд арестовал его до 18 февраля 2017 года.

Явившийся в этот же суд Новиков заявил журналистам, что готов к любому решению. Сообщения СМИ о якобы его уезде в Америку были ложью, так как он «ненавидит ее». Тюрьмы, добавил артист, он не боится, зато боится бесчестья. При этом Новиков отказался комментировать предъявленное ему обвинение.

Сторона защиты заявила несколько ходатайств – о необходимости ознакомления с материалами дела, о залоге со стороны самого барда и возможности залога от госучреждения (Театра эстрады).

Следствие настаивало на домашнем аресте Новикова, так как шансонье зарегистрирован в Москве, часто летает за границу. С таким же требованием выступили пришедшие на заседание пайщики. Председатель ПЖСК Зиля Булатова вовсе заявила, что боится барда, который называл их всех «сбродом». Новиков пригрозил им уголовной ответственностью за клевету и заявил, что своих квартир они не получат никогда.

В свою очередь прокурор выступил за иной, более мягкий вариант меры пресечения. К этому же склоняла суд адвокат барда Светлана Щербинцева. Она отметила, что пока тяжесть преступления не доказана и считает, что данные о личности ее подзащитного не дают оснований считать его непорядочным, а потому возможна мера пресечения, не связанная с арестом. В результате судья Виталий Андросов принял решение отправить Александра Новикова под домашний арест до 22 февраля. Залог служителя Фемиды не устроил.

Напомним, дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но так и не дождались жилья. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое громкое дело его оппонента, топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Александр Новиков – советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса. Музыкант несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году он был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, но спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда в связи с отсутствием состава преступления.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Максим Бородин

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