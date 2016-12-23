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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

Шансонье Александр Новиков заявил в суде, что боится бесчестья (ВИДЕО)

Шансонье Александр Новиков заявил в суде, что боится бесчестья (ВИДЕО)

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения барду, худруку Театра эстрады Александру Новикову, который обвиняется в мошенничестве.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области направило в суд ходатайство о заключении Новикова под домашний арест. Музыканта и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс» на 35,6 млн рублей. 22 декабря шансонье принял участие в очных ставках по уголовному делу, одним из фигурантов которого является бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. О задержании последнего стало известно 19 декабря, сегодня Верх-Исетский райсуд арестовал его до 18 февраля 2017 года.

Явившийся в этот же суд Новиков в сопровождении сына и адвоката перед заседанием заявил в пятницу журналистам, что готов к любому решению. Сообщения СМИ о якобы его уезде в Америку были ложью, так как он «ненавидит ее». Тюрьмы, добавил шансонье, он не боится, зато боится бесчестья. При этом Новиков отказался комментировать предъявленное ему обвинение. После этого бард прошел в зал суда, где началось судебное заседание, которое ведет судья Виталий Андросов. К настоящее моменту, как передает из суда корреспондент NDNews.ru, сторона защиты заявила несколько ходатайств – о необходимости ознакомления с материалами дела, о залоге со стороны самого барда и возможности залога от госучреждения (Театра эстрады). Пока в заседании объявлен перерыв.

Напомним, дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») было возбуждено осенью 2015 года. 65 человек вложили порядка 150 млн. рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но так и не дождались жилья. Новиков и Шилиманов якобы перевели деньги пайщиков себе на счета и прекратили строительство. Шансонье все это опровергает, заявляя, что деньги пайщиков не похищены. Новиков считает, что дело против него заказное, всему виной – другое , топ-менеджера овощебазы №4 и коммерсанта Ивана Обухова, по которому артист проходит свидетелем.

Александр Новиков – советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса. Музыкант несколько раз получал премию «Шансон года». В 1985 году он был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, но спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда в связи с отсутствием состава преступления.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Максим Бородин

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