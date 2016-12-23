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Екатеринбург

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Публикации за 23.12.16

«Вы никогда не получите своих квартир», – Александр Новиков отказался признавать свою вину перед пайщиками (ФОТО, ВИДЕО)

«Вы никогда не получите своих квартир», – Александр Новиков отказался признавать свою вину перед пайщиками (ФОТО, ВИДЕО)

Выступление Александра Новикова на сегодняшнем судебном заседании превратилось в перепалку с пайщиками «Бухты Квинс», которые признаны по уголовному делу потерпевшими, – певец заявил, что люди никогда не получат своих квартир.

Как передает корреспондент NDNews.ru, бард сделал в ходе своего выступления перед судом заявление, что не имеет никакого отношения к долгострою, из-за которого было возбуждено уголовное дело. Это вызвало настоящую бурю возмущения среди пайщиков, присутствовавших на заседании. В ответ барду заявили, что вкладывали деньги в проект «Бухты Квинс» под имя Александра Новикова. Он же ответил, что не имел никакого отношения к строительству жилых домов, а пайщики уже несколько лет ведут против него «клеветническую кампанию», за что будут наказаны.

Новый День: ''Вы никогда не получите своих квартир'', – Александр Новиков отказался признавать свою вину перед пайщиками (ФОТО, ВИДЕО)

Свою речь Новиков закончил обещанием, что пайщики «никогда не получат своих квартир», и покинул зал суда. После чего судья удалился в совещательную комнату.

Огласить решение о мере пресечения суд должен уже в ближайшее время.

Видео достаточно эмоционального выступления певца смотрите на нашем канале.

Новый День: ''Вы никогда не получите своих квартир'', – Александр Новиков отказался признавать свою вину перед пайщиками (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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