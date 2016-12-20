Следователь по делу «Бухты Квинс»: перед предъявлением Новикову обвинения он улетел за границу

Публикации за 20.12.16

Известный бард Александр Новиков улетел в США за несколько дней до предъявления ему обвинения.

Об этом NDNews.ru сообщил информированный источник, и официально подтвердила следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Ирина Лиханова. Как сообщают источники нашего агентства, барда, худрук Театра Эстрады Александра Новикова вызвали на допрос в этот четверг, чтобы официально предъявить ему обвинение по тяжкой статье, как и его бизнес-партнеру Михаилу Шилиманову, который сейчас ждет решения по мере пресечения в ИВС УМВД г.Екатеринбурга. Обвинение Новикову следователь намерена предъявить по ч.4 ст 159 УК РФ « Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Отметим, что наблюдатели по делу отмечают странную мягкость следствия по отношению именно к Новикову. Дело в том, что экс-заместителя министра экономики Михаила Шилиманова сначала задержали оперативные сотрудники, отвезли его в здание, где располагается ГСУ ГУ МВД по Свердловской области – то есть в место, из которого скрыться вряд ли получится, где ему и было предъявлено обвинение. Это произошло около семи часов вечера. Ночь задержанный провел в полиции, и уже утром суд решал вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу.

Именно на суде следователь Ирина Лиханова сделала заявление о том, что в ГСУ для предъявления обвинения вызван Александр Новиков и подтвердила корреспонденту NDNews.ru факт нахождения подозреваемого за рубежом. Примечательно, что источники нашего агентства утверждают, что согласно требованию следователя, он должен явиться в ГСУ 22 декабря – то есть в этот четверг. То есть для Новикова были созданы условия, при которых он узнает об задержании своего бизнес-партнера. На суде следователь делает публичное заявление о том, что Новиков был одним из членов преступной группы и намерена ему предъявить обвинение по тяжкой статье. При этом у Новикова, даже если он не знал об этом «иду на вы», остается двое суток, когда он может для себя решить – идти ли в полицию или скрыться от следствия за границей, где он сейчас и находится.

В данном случае, очень хорошо в общую канву ложатся факты о дружеских связях Александра Новикова – с руководителем полицейского главка Михаилом Бородиным, с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. С последним они еще и соседи – оба живут в элитном доме на улице Никонова.

Отметим, что по нашим данным, негласными инициаторами возбуждения текущей «уголовки» стали сотрудники УФСБ по Свердловской области, которые, якобы, столкнулись со скрытым саботажем в расследовании дела по «Бухте Квинс» от сотрудников МВД.

«Забавно, что в этом году у Новикова вышел альбом «Блатной». Он разослал личные приглашения сотрудникам полицейского главка на концерт. И тут его делают подозреваемым по делу «Бухты Квинс». Рассказывают, что Новиков не ожидал такого удара в спину и отправил своего человека, чтобы он забрал билеты на концерт обратно», – рассказывает о дружбе полиции и известного барда собеседник агентства.

Отметим, что пока связаться с Александром Новиковым не представляется возможным.

Однако, следует отметить, что неявка бизнесмена на допрос, где ему намерены предъявить обвинение, формально влечет за собой объявление в федеральный, а то и в международный розыск. В настоящее время Новиков остается учредителем 12 действующих коммерческих предприятий, является худруком областного Театра Эстрады. И кроме звания почетного друга губернатора обладает личным состоянием в несколько миллионов долларов.

Сегодня Александр Новиков не доступен для комментариев – его сотовый не отвечает, а на его публичном месте работы в театре Эстрады говорят, что он уже вернулся из США и находится в Москве. Работники утверждают, что на допрос в ГСУ бард явиться намерен.

Если так, то главный вопрос – какой будет мера пресечения со стороны следователя.

Екатеринбург, Максим Бородин

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