Свердловский общественник устроил скандал в резиденции губернатора из-за кадровых перестановок в региональной ОП

Публикации за 23.12.16

Последнее в 2016 году заседание общественной палаты Свердловской области, на которое так трудно было попасть журналистам, закончилось жутким скандалом. Общественник-справедливоросс Валерий Черкашин устроил разнос коллегам за то, что те выбрали секретарем палаты Сергея Полыганова, известного по работе в общественном совете при региональном МинЖКХ. Недовольный эсер ушел из зала до голосования за кандидатуру Полыганова и разразился ругательствами прямо в холле резиденции губернатора, передает корреспондент NDNews.ru.

До этого происшествия заседание региональной палаты в Доме Севастьянова проходило в обычном режиме: общественники обсудили создание консультативных советов при органах власти в Свердловской области и подвели итоги работы гражданских форумов. Последним пунктом повестки значился вопрос о выборе нового секретаря региональной палаты, так как занимавший эту должность политолог Анатолий Гагарин добровольно сложил полномочия. Председатель палаты Станислав Набойченко предложил Сергея Полыганова в качестве единственной кандидатуры, чему страшно возмутился Валерий Черкашин. «Я не понимаю, почему именно этот человек должен стать секретарем. Он развалил работу комиссии палаты по ЖКХ, там не ведется прием, жители почему-то приходят ко мне. Он и секретариат палаты развалит!», – негодовал эсер.

После этого Набойченко попросил немногочисленную прессу удалиться из зала с формулировкой: «Мы тут внутренние вопросы решаем». Впрочем, крики Черкашина были слышны даже за закрытыми дверями. Он добивался переноса вопроса, но общественники все же назначили Полыганова на новый пост. Реакция эсера на решение палаты была бурной. Он громко хлопнул дверью и отказался общаться с коллегами после заседания: «Как можно голосовать за этого ублюдка?! Пошел он на ***. Не пойду я больше к этим упырям».

Добавим, что оба участника конфликта уже известны СМИ благодаря неоднозначным заявлениям. Так, недавно Сергей Полыганов во время круглого стола на тему «Искусство и цензура» возмутился мату на концерте группы «Ленинград», куда он почему-то решил сходить с детьми. Кроме того общественник заявил, что «раньше в государстве был царь, который как папа решал, чему быть, а чему нет. И сегодня мы хотим такую же роль возложить на президента, государство, но слышим, что государство не может заниматься цензурой. А я считаю, что иногда надо».

Валерий Черкашин прославился в 2015 году, когда пришел на «разборки» в гордуму Екатеринбурга, чтобы поддержать однопартийца Александра Караваева. Тогда у него возник конфликт с депутатом Вячеславом Вегнером, которому Черкашин пригрозил: «Смотри, ходи осторожно. И не наезжай на моих товарищей».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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