Оптимизация на 10%, кредитные долги и сделки с областью – с чем придется жить свердловским муниципалитетам в 2017 году

Публикации за 27.12.16

Бюджетный процесс подошел к концу практически во всех муниципалитетах Свердловской области. «Новая экономическая реальность» вылилась в оптимизацию всех расходов на 10%, но теперь с поправкой на то, что зарабатывать доходы города должны самостоятельно. С учетом дотационной зависимости от области, большинству муниципалитетов такое не под силу. Но некоторые пошли на сделку с региональными властями и вернули себе часть отчислений по НДФЛ взамен сокращения субсидий. Другим пришлось согласиться с урезанием расходов на казенные организации и «социалку». Подробнее о том, что пошло «под нож» при принятии бюджетов, где прикупят автобусы, где обустроят кладбище, а где деньги потратят на патриотизм – в обзоре NDNews.ru.

Бюджет без дефицита, зато с долгами

Во втором по величине городе Свердловской области – Нижнем Тагиле – дума заложила по традиции бездефицитный бюджет. Доходы казны составят чуть более 9 миллиардов рублей, из них 5,3 миллиарда – трансферты из области. Но местные депутаты надеются, что суммы не окончательны. «Субсидии от области составят 8,8 миллиардов рублей. Но я надеюсь, что при корректировке в течение года эта сумма увеличится до 10 миллиардов рублей. Если город не получит этих средств, ему будет очень трудно выполнять свои полномочия по части уборки дорог, освещения, транспорта и так далее», – рассказал NDNews.ru председатель нижнетагильской думы Александр Маслов во время согласительной комиссии.

Стоит отметить, что эти надежды не безосновательны. Год назад при утверждении бюджета на 2016 год депутаты сетовали, что область оставила Нижний Тагила без развития. Но на деле город получил солидные инвестиции для завершения крупных объектов – набережной, драмтеатра, спортивного комплекса «Президентский».

Тем не менее, чтобы сохранить бездефицитный бюджет на 2017 год, нижнетагильской думе пришлось урезать расходы на социальную сферу – прежде всего, на обеспечение заданий бюджетных организаций. «Мы в 2016 году и так неполным рублем профинансировали муниципальные предприятия, отчего они залезли в долги», – сообщил Маслов. Но при этом заверил, что никаких задержек зарплаты в МУПах нет, за этим строго следит прокуратура.

Долги бюджетных предприятий в принципе становятся больной темой для Нижнего Тагила. Кредиторская задолженность города составляет около 1,3 миллиарда рублей, причем 700 миллионов – это просроченные долги, оспоренные в судах, рассказал собеседник агентства. Поэтому Нижний Тагил вынужден в бюджете закладывать обязательства по погашению задолженности.

Бюджет как компромисс, не всегда приятный

В Краснотурьинске бюджетный процесс проходил в постоянных спорах депутатов с администрацией города, что грозило очередным срывом принятия финансового документа. В итоге, дума уложилась в срок, но не все остались довольны утвержденным проектом с дефицитом чуть более 47 миллионов рублей.

«Бюджет компромиссный, не устраивает ни депутатов, ни администрацию города. Нам бы, конечно, хотелось видеть больше доходов, но пока бюджет выглядит так, как есть. Была цель принять его в этом году, чтобы в январе администрация начали разыгрывать конкурсы, работать для города», – рассказал зампредседателя комиссии по финансам городской думы Василий Седельников.

Депутатам все же удалось «продавить» несколько социальных расходов, к примеру, больше денег будет выделено на детскую оздоровительную кампанию. На ремонт и содержание дорог в 2017 году в бюджете Краснотурьинска заложено 219 миллионов рублей, на строительство сетей газоснабжения – 4 миллиона рублей, обустройство нового городского кладбища обойдется местной казне в 1,5 миллиона рублей.

В сложной ситуации может оказаться город Качканар, в котором до сих пор не принят бюджет. На втором чтении проекта дума не набрала кворума, и заседание было сорвано. Еще одна попытка принять финансовый документ в Качканаре будет сегодня (то есть 26 декабря) в 18.00. Ранее спикер думы Геннадий Русских сообщал, что администрация города намеренно затягивает принятие бюджета из-за «непонятной позиции».

На непростые компромиссные решения пришлось идти депутатам Дегтярска. Чтобы свести баланс и добавить денег на социальные расходы, в городе сократили финансирование казенных учреждений. «Мы изыскиваем резервы, чтобы увеличить расходы на социально-значимые вопросы. Нужны деньги на ремонт системы освещения. Сейчас зима, темнеет рано, и эта проблема остро стоит. Требуется средства на обновление инвентаря детской спортивной школы. Необходимо решать вопрос с возобновлением внутригородских маршрутов, муниципалитету нужно закупить автобус для перевозок внутри города. Вот и приходится отщипывать от других статей по копейкам: где 400 тысяч, где 200 тысяч. Экономить на всем. Сейчас администрация муниципалитета и казенные учреждения оптимизируют штатное расписание, убирают вакансии. Практически во всех сферах, кроме образования», – рассказала NDNews.ru председатель гордумы Дегтярска Ольга Хисамова.

Сделки с областью и вынужденная оптимизация

В Первоуральске дума приняла бюджет с оптимистичным настроем. Ко второму чтению город получил дополнительные целевые трансферты в объеме 1,633 миллиарда рублей, и соответственно доходы и расходы казны выросли. Большая часть этих средств пойдет на зарплаты педагогам, организацию питания в школах и на детскую оздоровительную кампанию.

Однако, по некоторым расходам городу пришлось «ужаться». Несмотря на дополнительные деньги на образование, в Первоуральске с 128 до 84 миллионов сократились затраты на ремонт школ. Урезать расходы пришлось, так как при балансировке областного бюджета ко всем муниципалитетам был применен коэффициент оптимизации, который составил 10%.

«Из-за оптимизации мы вынуждены были сократить ряд ассигнований по расходам, которые в полном объеме финансируются из местного бюджета. Мы на 10 миллионов сократили расходы на благоустройство дворовых территорий. И на 11 миллионов сократили расходы по модернизации насосно-фильтровальной станции – изначально мы рассматривали сумму в 30 миллионов», – сообщила депутатам замглавы по финансам Первоуральска Светлана Гладкова во время второго чтения бюджета.

Примечательно, что при планировании бюджета на 2017 год дума Первоуральска предложила обменять часть субсидии, получаемой из региональной казны на выравнивание местного бюджета, на дополнительный норматив доходов от НДФЛ. Заксо предложение одобрило, и таким образом, прогноз по собственным доходам города вырос до 1,5 миллиарда рублей – теперь Первоуральску необходимо его выполнить. Субсидия из облбюджета при этом сократилась почти в два раза – до 397 миллионов рублей.

Аналогичная ситуация в Каменске-Уральском, здесь также по запросу местной думы отчисления НДФЛ в городской бюджет увеличены с 16 до 36 процентов. И таким образом доходная часть в 2017 году составила 4,1 миллиарда рублей – это больше, чем когда-либо прежде. Доля собственных доходов бюджета увеличена до 42,7 процента, при этом в планах мэрии дойти до 60 процентов.

Тем не менее, в муниципалитете сохраняется дефицит в размере 62,6 миллиона рублей. Но задачи на 2017 год стоят масштабные – ввести в эксплуатацию два детских сада, спроектировать новую школу, закончить строительство крытого катка, отремонтировать 15 километров дорог. «Дефицит бюджета стимулирует искать дополнительные источники доходов, привлекать инвестиции, развивать социальное партнерство», – кратко резюмировала пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

Дотации как способ выжить

Немногим муниципалитетам достается хоть и частичная, но все же финансовая независимость. Например, в Среднеуральске на 2017 год заложен бездефицитный бюджет, но с жесткими ограничениями распределения расходов. Доходная часть казны составит 595 миллионов рублей, при этом объем межбюджетных трансфертов составляет почти три четверти от объема – 415 миллионов рублей. Муниципалитет понес потери из-за сокращений поступлений земельного налога в связи с переоценкой кадастровой стоимости, поэтому областные дотации – единственный способ относительно стабильно прожить 2017 год, выплачивая зарплату бюджетникам. При этом депутаты не смогут «двигать» средства с одного раздела без ущерба для другого, как это практиковалось в предыдущие годы.

На обсуждении проекта бюджета многие народные избранники недоумевали, как при таких ограничениях можно увеличить план летней оздоровительной кампании или качественно подготовить школы к новому учебному году. В итоге договорились искать резервы уже в 2017 году.

Примечательная деталь: дума Среднеуральска попыталась совместить обсуждение бюджета в первом чтении с публичными слушаниями, но на них не пришел ни один горожанин. Решать судьбу бюджетных миллионов депутатам пришлось в одиночестве.

Несколько иная ситуация была в Новоуральске, где бюджет также принят без дефицита. Доходы и расходы муниципалитета определены в размере 3,5 миллиарда, в том числе, средства области и федерации – 2,5 миллиарда. В администрации города подчеркнули, что бюджет социально-ориентированный, хотя все расходы были оптимизированы на 10%, как велела область. Но жители Новоуральска пытались сделать бюджет еще более социальным. По итогам публичных слушаний в согласительную комиссию думы было направлено 89 предложений. Из них ко второму чтению было удовлетворено всего 29. В основном, депутаты одобрили дополнительные расходы на благоустройство, ремонт городских клубов, закупку инвентаря для музеев и организаций патриотической направленности и прочие расходы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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