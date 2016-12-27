«Не досчитаемся каких-то туроператоров», – руководитель АТОР о том, чего ждать туротрасли в 2017 году

Публикации за 27.12.16

С вступлением в силу поправок в закон о туризме в 2017 году с рынка уйдет часть мелких и средних туроператоров, туристский бизнес продолжит укрупняться. «Это коснется всех сегментов рынка», – сделала сегодня прогноз исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Мы не можем спрогнозировать как рынок отреагирует на вступление в силу поправок в закон о туризме. В них много неопробованных механизмов, которые ранее на рынке не применялись. Например, совершенно не ясно, что делать с фондами финансовых гарантий и так далее. И мы ожидаем, что бизнес продолжит укрупняться, – отметила сейчас на пресс-конференции в Москве исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. – Консолидация рынка идет уже два года. И в следующем году мы лишимся каких-то юридических лиц: уйдут мелкие и средние туроператоры».

При этом, по мнению Ломидзе, процесс ухода с рынка туроператоров пройдет без последствий и пострадавших туристов. Операторы просто прекратят свою работу. Ступора и потрясений на рынке быть не должно.

Напомним, новая редакция Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вступит в силу с 1 января 2017 года. В Минкульте РФ неоднократно подчеркивали, что основное внимание в работе над законом было уделено новым положениям по усилению ответственности туроператоров и повышению защиты туристов. Чиновники утвердили новые типовые формы договоров между туроператором и туристом, а также турагентом и туристом, которые минимизируют риски всех трех сторон.

Екатеринбург, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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