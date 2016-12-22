«А почему сразу не стольник»: екатеринбуржцы грозятся объявить метро бойкот

Публикации за 22.12.16

Возможное повышение тарифа на проезд в Екатеринбургском метрополитене до 35 рублей уже несколько дней будоражит городскую общественность. Посетители местных форумов проводят собственные расчеты и делают вывод: скоро личное авто будет обходиться дешевле, чем подземка.

Напомним, ранее метрополитен обратился в РЭК с просьбой установить ему предельный тариф на уровне 35 рублей. Сейчас специалисты комиссии изучают представленные предприятием расчеты. Заседание, очевидно, состоится в начале следующей недели.

Горожане сетуют, что аппетиты Екатеринбургского метрополитена практически равны столичным: 35 рублей сейчас стоит одна поездка на метро в Санкт-Петербурге (в Москве – 50 рублей). Во всех остальных городах тарифы ниже: Нижний Новгород и Новосибирск – 20, Самара – 23. «А почему сразу не стольник?», «дороже только в Москве, но там хоть реальное метро, а не «аппендикс», – пишут пассажиры.

На форумах звучат требования обнародовать калькуляцию МУПа, самые нетерпеливые пробуют считать самостоятельно. «Предположим, что указанный в «Википедии» пассажиропоток нашего метро точный и составляет 50 млн человек в год. Стоимость билета 26 рублей. Выручка с продажи билетов – 1300 млн рублей. Убытки предприятия за 10 месяцев – 81 млн рублей. Предположим (чисто гипотетически), что эти убытки вызваны всё-таки не воровством, а высокой себестоимостью услуг. На сколько нужно повысить цену, чтобы выйти в безубыточность? (1300 (млн руб) +81 (млн руб)*12/10 (мес.) / 50 (млн чел) = 27,94 рубля. Умножив на ИПЦ (индекс потребительских цен) 2017 года, получим 27,94 * 1,043 = 29,14 рублей», – пишет горожанин под ником Kvark01. Кроме того, екатеринбуржцы напоминают, что станции метрополитена густо украшены рекламой, которая вряд ли висит там бесплатно. По данным Фонда содействия развитию регионов, это более чем миллиардные доходы в год. «Размещение одного объявления во всех вагонах метро у посредника РА «Метро 2000» стоит от 33 360 рублей до 188 700 рублей в месяц, секунда видеорекламы – 1300 рублей», – сообщает фонд.

Однако, судя по его действиям, Екатеринбургский метрополитен так нуждается в деньгах, что уже готов привлекать кредиты из коммерческих банков. Сейчас он ищет банк, который предоставит кредит – соответствующие документы были размещены на днях на сайте госзакупок. Метрополитен просит кредит на два года, с 1 января 2017 года по январь 2019-го. ЕМУП готов взять 150 млн рублей под 14 % годовых. В качестве залога предоставляется здание на Володарского, 3, рыночная стоимость которого – 216,3 млн рублей. Предложения участников будут рассмотрены 29 декабря.

Возможно, кредит понадобился метрополитену для того, чтобы оплатить услуги охраны: вчера МУП объявил тендер на охрану объектов транспортной инфраструктуры. Начальная стоимость контракта составляет 229,75 млн рублей. Согласно конкурсной документации, работать на объектах будут 79 сотрудников транспортной безопасности (не считая сотрудников территориальной полиции, которые и так дежурят там постоянно).

В самом метрополитене предстоящее повышение цен не комментируют. Замдиректора по экономике и финансам Павел Разумов заявил, что не обязан давать СМИ никакой информации.

В свердловском отделении КПРФ уже сообщили, что повышение тарифа до 35 рублей не кажется обоснованным. «У нас в городе и так один из самых высоких тарифов. С пассажиропотоком у метро проблем нет. Думаю, мы запросим у РЭК обоснования этой цифры», – заявил NDNews.ru депутат заксо Александр Ивачев.

Впрочем, есть и такие, кто считает всю эту историю «двухходовкой». «Цирк опять с конями! Жути нагонят щас про 35 р. Народ накошмарится, проснется 10 января, а там «подарочек»: Куйвашев в костюме супергероя запретил на столько повышать, так что пока всего лишь 30 р, дорогие уральцы!», – пишет форумчанин Et cetera. Есть и еще одна версия: до 30 рублей тариф повысится в январе, а до 35 – летом, когда в городе будет запущена новая маршрутная схема, в два раза сокращающая число маршрутов наземного транспорта.

NDNews.ru будет следить за развитием ситуации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.12.16

ФК «Урал» ответил на сообщения о переходе Романа Широкова. / С начала года полиция Екатеринбурга поймала всего 28 проституток. / Ведущие медики Екатеринбурга одобрили план строительства медкластера в Академическом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»