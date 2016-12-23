«Больше ада» – мороз и уголовщина всю неделю / Итоги NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 23.12.16

Предпоследняя неделя 2016 года преподнесла жителям Свердловской области испытания в виде аномальных морозов, многочисленных коммунальных аварий и одного авиаинцидента, который к счастью завершился благополучно. Также информационную повестку захватили резонансные дела против чиновников и депутатов, а «гвоздем» программы стал арест известного уральского шансонье Александра Новикова. Подробнее – в еженедельном обзоре NDNews.ru

Тенденция недели: аномальные морозы и коммунальный ад

Свердловской области вторник стал самым холодным днем за 2016 год. В Екатеринбурге температура воздуха опустилась до 33-34 градусов ниже нуля, а на территории региона морозы доходили до -41. Большинство школьников в этот день остались дома, а взрослым пришлось нелегко по пути на работу – с утра в областном центре встали трамваи и троллейбусы, а городские службы такси взвинтили тариф. В аэропорту Кольцово прибывающие самолеты пришлось отогревать специальными машинами, а несколько рейсов были задержаны – правда, не из-за уральских морозов, а из-за низких температур по месту прибытия.

Из-за резкого похолодания значительно прибавилось работы у МЧС, Госавтоинспекции, коммунальщиков и скорой помощи. Инспекторы ДПС спасали на дорогах замерзающих водителей, в опасные ситуации попадали даже рейсовые пассажирские автобусы. Сами автомобилисты внезапно столкнулись с дефицитом топлива на АЗС, так как его не довезли бензовозы. Коммунальный коллапс пришлось испытать жителям отдаленных поселков в Чкаловском районе Екатеринбурга – из-за морозов они на несколько часов лишились электричества, от которого зависит подача воды и отопления. Аналогичные трудности возникли в свердловском городке Елань, где расположен военный гарнизон и десятки жилых домов. Из-за перемерзших труб в подъезде люди несколько дней сидят без горячей воды. В самую холодную ночь крупная авария произошла на сетях Екатеринбурга – 18 жилых домов и детский садик остались без тепла почти на сутки.

Морозы отступили только к концу недели, но теперь свердловчане готовятся к новой напасти – в регионе начался подъем заболеваемости гриппом.

Событие недели: шансонье Александр Новиков отправился под домашний арест

Дело об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс» на Шарташе, похоже, пополнит список самых громких дел уходящего года. В рамках расследования по нему в понедельник был задержан бывший замминистра экономики Михаил Шилиманов, партнер известного барда и художественного руководителя Театра эстрады Александра Новикова по строительству жилого комплекса.

После этого в следственное управление ГУ МВД был вызван сам шансонье для предъявления обвинения в мошенничестве. Тогда же просочилась информация, что Новиков успел улететь в США, но позднее бард опроверг это сообщение и даже анонсировал пресс-конференцию, которая, впрочем, не состоялась. В итоге в пятницу оба владельца скандальной компании «Домбери» (застройщика клубного поселка «Бухта Квинс») предстали перед судом, им была избрана мера пресечения. Шилиманова арестовали на два месяца, Александр Новиков был отправлен под домашний арест до 22 февраля. Перед заседанием бард заявил журналистам, что боится не тюрьмы, а бесчестья. Во время суда он вступил в перепалку с пайщиками, заявив, что те «никогда не получат квартиры», а также отверг все обвинения в свой адрес.

Суды недели: ФСБ-шнику Игнатьеву тайно продлили арест, депутат Карапетян остался с правами

К концу года следователи и суды стали «подчищать хвосты» по самым резонансным делам. Так, в понедельник возобновился процесс по громкому уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко. На суде раскрылась схема откатов, которые чиновники местной администрации брали с компаний за победу в аукционах.

В среду в Екатеринбурге началось рассмотрение административного дела депутата заксо Армена Карапетяна, которого гаишники поймали пьяным за рулем «Мерседеса». Но мировой судья предпочел отложить заседание на январь 2017 года из-за того, что в материалах дела не нашлось пары справок. Наконец, в пятницу стало известно, что в Нижнем Тагиле на тайном заседании военного суда был продлен арест сотрудника ФСБ Александра Игнатьева, зверски убившего собственную жену и ребенка.

Кроме того, на исходе недели СКР возбудил новое уголовное дело в отношении сотрудника МУГИСО. На этот раз по подозрению во взяточничестве задержан директор департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин. В настоящее время высокопоставленный чиновник находится в ИВС.

Треш недели: авиакатастрофа с военными и инцидент в Кольцово

За неделю Свердловская область пережила сразу два авиапроисшествия. В понедельник в Якутии потерпел крушение самолет Минобороны РФ, вылетевший из Екатеринбурга с уральскими военными на борту. ИЛ-18 упал под поселком Тикси и развалился на три части. В авиакатастрофе выжили все 39 человек, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Позднее выяснилось, что разбившийся самолет эксплуатировался более 50 лет.

Еще один инцидент с воздушным судном случился в среду. В аэропорту Кольцово лайнер авиакомпании Azur Air выкатился за пределы взлетной полосы при экстренном торможении, все 335 пассажиров были эвакуированы. По предварительной информации, причиной ЧП стало возгорание одного из двигателей самолета. Позднее пассажиры все-таки вылетели из Екатеринбурга в Таиланд на другом лайнере и с другим экипажем.

Заявление недели: проезд в метро может подорожать до 35 рублей

Жители Екатеринбурга взбудоражены возможным подорожанием проезда в метро. Как выяснилось на этой неделе, руководство екатеринбургской подземки обратилось в комиссию РЭК с просьбой поднять тариф до 35 рублей. Сейчас специалисты комиссии изучают представленные предприятием расчеты, а решение вынесут на заседании 26 декабря.

Примечательно, что обсуждение пройдет в закрытом режиме, и это вызывает еще больше беспокойства у горожан.

Фото недели: бездомных собак ждет усыпление, если их не заберут новые хозяева

Екатеринбургские зоозащитники просят неравнодушных горожан приютить у себя бездомных собак и кошек.

Сейчас животные находятся в переполненном питомнике при городской спецавтобазе. Здесь их моют, лечат и выхаживают. Но места всем не хватает, в одной клетке сидят по 6-7 собак, тогда как по нормам должно быть не больше трех. Так как в приюте огромное перенаселение, часть животных в скором времени придется усыпить. Волонтеры надеются, что до этого не дойдет и готовы отдать питомцев в хорошие руки в ближайшие выходные. Адрес питомника: ул. Посадская, 3.

Видео недели: в Екатеринбурге изобрели усовершенствованные коляски для инвалидов

В Екатеринбурге в студии «Изобретатель» при екатеринбургском политехникуме разрабатывают коляски, позволяющие существенно расширить возможности передвижения инвалидов. Дополнительные детали позволяют взбираться на бордюры, ездить с меньшими усилиями и большей скоростью, передвигаться по песку или снегу. Но пока полезное изобретение продолжает пылиться в мастерской – им не заинтересовались ни чиновники, ни директора заводов. «Ведь по-хорошему, это организационная работа – наладить небольшое производство этих устройств. И люди заняты, и проект, и денег там нужно немного, даже завод любой может. Однако, уже конец 2016 года, а изобретения так и продолжают стоять мертвым грузом в мастерской», – сетует руководитель студии Александр Быков.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hGihiLpMHsw&rel=0">Video</a> Модернизированные коляски

Такой была рабочая неделя от NDNews.ru. О десяти самых ярких событий выходных и подборке новинок в кинотеатрах можно узнать из наших постоянных рубрик «Weekend в Екатеринбурге» и «Кинопремьеры недели».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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