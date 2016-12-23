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Публикации за 23.12.16

«Больше ада» – мороз и уголовщина всю неделю / Итоги NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

«Больше ада» – мороз и уголовщина всю неделю Итоги NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО)

Предпоследняя неделя 2016 года преподнесла жителям Свердловской области испытания в виде аномальных морозов, многочисленных коммунальных аварий и одного авиаинцидента, который к счастью завершился благополучно. Также информационную повестку захватили резонансные дела против чиновников и депутатов, а «гвоздем» программы стал арест известного уральского шансонье Александра Новикова. Подробнее – в еженедельном обзоре NDNews.ru

Тенденция недели: аномальные морозы и коммунальный ад

Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделю Свердловской области вторник стал самым холодным днем за 2016 год. В Екатеринбурге температура воздуха опустилась до 33-34 градусов ниже нуля, а на территории региона морозы доходили до -41. Большинство школьников , а взрослым пришлось нелегко по пути на работу – с утра в областном центре , а городские . В аэропорту Кольцово прибывающие специальными Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюмашинами, а – правда, не из-за уральских морозов, а из-за низких температур по месту прибытия.

Из-за резкого похолодания значительно прибавилось работы у МЧС, Госавтоинспекции, коммунальщиков и . Инспекторы ДПС спасали на дорогах , в опасные ситуации попадали даже . Сами автомобилисты внезапно столкнулись с , так как его не довезли бензовозы. Коммунальный коллапс пришлось испытать жителям отдаленных поселков в Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюЧкаловском районе Екатеринбурга – , от которого зависит подача воды и отопления. Аналогичные трудности возникли , где расположен военный гарнизон и десятки жилых домов. Из-за перемерзших труб в подъезде люди несколько дней сидят без горячей воды. В самую холодную ночь – 18 жилых домов и детский садик остались без тепла почти на сутки.

Морозы отступили только к концу недели, но теперь свердловчане готовятся к новой напасти – в регионе

Событие недели: шансонье Александр Новиков отправился под домашний арест

Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюДело об обманутых пайщиках коттеджного поселка «Бухта Квинс» на Шарташе, похоже, пополнит список самых громких дел уходящего года. В рамках расследования по нему в понедельник был , партнер известного барда и художественного руководителя Театра эстрады Александра Новикова по строительству жилого комплекса.

Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюПосле этого в следственное управление ГУ МВД для предъявления обвинения в мошенничестве. Тогда же просочилась информация, что , но позднее бард опроверг это сообщение и даже , которая, впрочем, не состоялась. В итоге в пятницу оба владельца скандальной компании «Домбери» (застройщика клубного поселка «Бухта Квинс») предстали перед судом, им Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюбыла избрана мера пресечения. , Александр . Перед заседанием бард заявил журналистам, что . Во время суда он вступил в перепалку с пайщиками, заявив, что те «», а также отверг все обвинения в свой адрес.

Суды недели: ФСБ-шнику Игнатьеву тайно продлили арест, депутат Карапетян остался с правами

Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюК концу года следователи и суды стали «подчищать хвосты» по самым резонансным делам. Так, в понедельник возобновился процесс по громкому уголовному делу о взятках, в получении которых обвиняется главный коммунальщик Белоярки Сергей Прохоренко. На , которые чиновники местной администрации брали с компаний за победу в аукционах.

В среду в Екатеринбурге началось рассмотрение административного , которого гаишники поймали пьяным за рулем «Мерседеса». Но мировой судья предпочел отложить заседание на Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюянварь 2017 года из-за того, что в материалах дела не нашлось пары справок. Наконец, в пятницу стало известно, что в Нижнем Тагиле на тайном заседании военного суда был , зверски убившего собственную жену и ребенка.

Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюКроме того, на исходе недели СКР возбудил . На этот раз по подозрению во взяточничестве задержан директор департамента рекламы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Игорь Разунин. В настоящее время высокопоставленный чиновник находится в ИВС.

Треш недели: авиакатастрофа с военными и инцидент в Кольцово

Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюЗа неделю Свердловская область пережила сразу два авиапроисшествия. В понедельник в Якутии потерпел крушение самолет Минобороны РФ, вылетевший из Екатеринбурга с уральскими военными на борту. . В авиакатастрофе выжили все 39 человек, они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Позднее выяснилось, что .

Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюЕще один инцидент с воздушным судном случился в среду. В аэропорту Кольцово при экстренном торможении, все 335 пассажиров были эвакуированы. По предварительной информации, причиной ЧП . Позднее пассажиры все-таки вылетели из Екатеринбурга в Таиланд на другом лайнере и с другим экипажем.

Заявление недели: проезд в метро может подорожать до 35 рублей

Новый День: ''Больше ада'' – мороз и уголовщина всю неделюЖители Екатеринбурга взбудоражены возможным подорожанием проезда в метро. Как выяснилось на этой неделе, руководство екатеринбургской подземки обратилось в комиссию РЭК . Сейчас специалисты комиссии изучают представленные предприятием расчеты, а решение вынесут на заседании 26 декабря.

Примечательно, что , и это вызывает еще больше беспокойства у горожан.

Фото недели: бездомных собак ждет усыпление, если их не заберут новые хозяева

Екатеринбургские зоозащитники просят неравнодушных горожан приютить у себя бездомных собак и кошек.

Сейчас . Здесь их моют, лечат и выхаживают. Но места всем не хватает, в одной клетке сидят по 6-7 собак, тогда как по нормам должно быть не больше трех. Так как в приюте огромное перенаселение, часть животных в скором времени придется усыпить. Волонтеры надеются, что до этого не дойдет и готовы отдать питомцев в хорошие руки в ближайшие выходные. Адрес питомника: ул. Посадская, 3.

Видео недели: в Екатеринбурге изобрели усовершенствованные коляски для инвалидов

В Екатеринбурге в студии «Изобретатель» при екатеринбургском политехникуме . Дополнительные детали позволяют взбираться на бордюры, ездить с меньшими усилиями и большей скоростью, передвигаться по песку или снегу. Но пока полезное изобретение продолжает пылиться в мастерской – им не заинтересовались ни чиновники, ни директора заводов. «Ведь по-хорошему, это организационная работа – наладить небольшое производство этих устройств. И люди заняты, и проект, и денег там нужно немного, даже завод любой может. Однако, уже конец 2016 года, а изобретения так и продолжают стоять мертвым грузом в мастерской», – сетует руководитель студии Александр Быков.

Модернизированные коляски

Такой была рабочая неделя от NDNews.ru. О десяти самых ярких событий выходных и подборке новинок в кинотеатрах можно узнать из наших постоянных рубрик «» и «».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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